Burdur-prizden çıkan yangın korkuttu

Prizden çıkan yangın korkuttu

Burdur'da elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Armağan İlci Mahallesi Feslikan Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede kimsenin olmadığı sırada patlama sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik ve doğal gaz hattı ekipleri de olay yerine gelerek tedbir amaçlı binanın doğal gaz ve elektriğini kesti.

Balkon camını açarak içeri giren itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.