BURDUR Saadet Partili milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı
2 saat önce
BURDUR Saadet Partili milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı.
BURDUR Saadet Partili milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:03 Kaynak: DHA
Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan cevap: Yeter lo Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı