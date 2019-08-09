Son Dakika Haberleri: BURDUR Saadet Partili milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı
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BURDUR Saadet Partili milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı

2 saat önce

BURDUR Saadet Partili milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı.

BURDUR Saadet Partili milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı, System.String[]
BURDUR Saadet Partili milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı
Milletvekili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:03 Kaynak: DHA
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