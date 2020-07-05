Burdur Saat Kulesi, 83 yıldır zamanı gösteriyor - Son Dakika

Burdur Saat Kulesi, 83 yıldır zamanı gösteriyor

BURDUR'da 1914 depreminde yıkılan Saat Kulesi'nin yerine yapılan ve kentin simgesi haline gelen Saat Kulesi, 83 yıldır zamanı gösteriyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur'un simgesi olan saat kulesi önemli bir yapıt. Biz de buna sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Burdur Ulu Camii'nin kuzeyinde, 'Yukarı Pazar' olarak bilinen mevkide, dönemin Konya Valisi Ahmet Tevfik Paşa tarafından 1830 yılında yaptırılan Saat Kulesi, 1914 depreminde yıkıldı. Aynı yere Kahyaoğlu Hacı Ali Emir Bey tarafından 1935- 1937 yıllarında yeniden Saat Kulesi yapıldı. Sarı kesme taştan yaptırılan Saat Kulesi, 30- 35 metre yüksekliğinde, 4,4 metre boyunda, kare kaide üzerinde, sekizgen gövdeli olarak yükseliyor. Aşağıdan yukarı doğru incelen gövde, enine silmelerle 5 kata bölünmüş şekliyle dikkati çekiyor. Kulenin en üst katında her yüzeye dikdörtgen pencereler açılmış ve buraya bir oda yerleştirilmiş olan kulede bu odanın altına bir boşluktan sonra her cephede 1'er tane olmak üzere yuvarlak kadranlı 4 saat yerleştirildi. Bu saatlerin altına da kuleyi çepeçevre dolaşan balkon yerleştirildi.

Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, "İlk saat kulemiz 1914 depreminde tamamen yıkılmış. 1936-1937 yılları arasında yeniden inşa ettirilmiş. Yerden yüksekliği 30 metre, dört bir tarafında şehrin dört bir yanına bakan saatleri olan çok özel bir yapı. Burdur'un simgesi olan saat kulesi önemli bir yapıt. Biz de buna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu yapının korunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu kulenin Burdur'un tarihinde önemli bir yeri var" dedi.