BURDUR Sağlık çalışanı annelere kutlaması - Son Dakika

Sağlık çalışanı annelere kutlama

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sağlık çalışanlarının Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz ile geldiği Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi olmak için bekleyen vatandaşlar ile acil serviste görevli sağlık çalışanlarının Anneler Günü'nü kutlayıp, karanfil takdim etti.Başkan Ercengiz, "Bu pandemi döneminde çok daha iyi anladık ki sağlık çalışanları çok kıymetli birer emekçi ve bu süreçte çok özveriyle fedakarca çalıştılar. Bu salgının yayılmaması yönünde gösterdikleri gayretle ilimiz, ülkemiz oldukça iyi bir sınav verdi. Biz de onları Anneler Günü'nde gelip ziyaret etmek istedik. Anneler Günü'nü kutladık. Sağlık sisteminin düzgün çalışabilmesi için de biz yurttaş olarak onlara yardım etmek zorundayız. Talimatları ve devletimiz tarafından getirilen kurallara harfiyen uymak zorundayız. İyi gidiyor, baş edeceğiz. Biraz daha sabır" dedi.