BURDUR SALDA GÖLÜ'NE GÜNDE 30 BİN ZİYARET

BURDUR'da Maldivler'e benzetilen turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsalıyla büyük ün yapan Salda Gölü'ne yaz aylarıyla birlikte ziyaretçi akını yaşanıyor. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı günlük 30 bine ulaşıyor.Yeşilova ilçesindeki, turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsallara sahip Salda Gölü, yaz aylarıyla birlikte özellikle Antalya'da tatilini geçiren yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Havanın ısınmasıyla birlikte Salda Gölü'nde, Yeşilova Belediyesi Halk Plajı ile Salda köyüne bağlı 'Saldivler' olarak adlandırılan beyaz kumsala sahip iki plaj, ziyaretçi akınına uğruyor.'BAZI GÜNLER 30 BİN KİŞİ GELİYOR'Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal, son yıllarda ün yapan Salda Gölü'nde bu yıl da hareketliliğin çok yoğun olduğunu söyledi. Başkan Baysal, Salda için ilçeye gelen ziyaretçi sayısını saymak mümkün değil. Halk plajı ve Saldivler plajındaki otoparklara ücretli giriş yapan araç sayısına bakıldığında, geçen pazar günü 3 bin, belediye plaj otoparkına ise 1580 araç girmiş. Ayrıca biz Yeşilova plakalı araçlardan ücret almıyoruz, bunlar da düşünüldüğünde 2 bin araç girişi var. Her araç için en az 2'şer kişi desek günlük 10 bin kişi. Bazı günler ise bu rakam 20-30 bini bulabiliyor dedi.'İLÇE NÜFUSU 7-8 KATINA ÇIKIYOR'Yeşilova ilçe nüfusunun 5 bin 500 iken yaz aylarında 7-8 katına çıktığını kaydeden Baysal, 'Personel ve bütçemiz 5 bin 500 nüfusa göre. Bu yıl Burdur'da tüm ilçelere İŞKUR tarafından personel desteği sağlanırken, günlük 20-30 bin ziyaretçinin geldiği Yeşilova için belediyeye bu destek verilmedi. Burdur'da bu desteği alamayan tek belediye Yeşilova. Dolayısıyla belediye bütçemiz imkanlarına göre 5 bin 500 nüfusa göre işçi kadromuz var. Personelimiz cansiperane çalışmasına rağmen ne bütçe, ne kadro olarak gelen turiste yetişemiyoruz. Burada ne kadar iyi hizmet verilirse, ziyaretçi o kadar memnun ayrılır ve Burdur'un, Yeşilova'nın tanıtımı için de çok önemli diye konuştu.2,3 MİLYONUN YÜZDE 65'İ SALDA'YA GELMİŞİl Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklanan verilere göre geçen yıl Burdur'u ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının 2 milyon 300 bin kişi olduğunu belirten Baysal, 'Burdur'u ziyaret eden 2 milyon 300 bin kişinin yüzde 65'i Yeşilova ve Salda Gölü'ne gelmiş. Yani toplam ziyaretçinin tek başına 1,5 milyona yakınını Yeşilova ağırlamış. Belediye olarak tüm ziyaretçilerimizi 24 saat görev yaparak memnun etmeye çalışıyoruz. Her geçen yıl tanınırlığı arttıkça ziyaretçi de artıyor. Tabi ki artmasından daha önemli olan memnun ayrılması. Saldivler'de jandarmamız, Halk Plajı'nda ise polis ve bekçilerimiz layıkıyla görevini yapıyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Giriş ve çıkışlar çok düzenli dedi.NİKAHLAR GÖL KENARINDAYeşilova'da son yıllarda mor görselliğiyle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çektiğini, lavanta bahçelerinin de öne çıkmaya başladığını belirten Baysal, kışın da kayak merkeziyle bölge turizmini geliştirmeye çalıştıklarını, ancak devlet desteğinin de önemli olduğunu dile getirdi. Baysal, Salda Gölü'nün hem Türkiye'nin birçok ilindeki, hem de Yeşilova'daki tüm çiftlerin gelin-damat fotoğraf stüdyosuna dönüştüğünü de söyledi. Baysal, 'Belediye olarak tüm nikahları göl kenarında kıyıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelin ve damatlar, fotoğraf çekimi için geliyor diye konuştu.'BELEDİYE OLARAK SAF DIŞI KALDIK'İlçe merkeziyle tüm köyler dahil göl çevresinin tamamıyla Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan edildiğini, Millet Bahçesi ile Tabiat Parkı projeleri olduğunu belirten Baysal, 'ÖÇK nedeniyle ilçe merkezinde belediye olarak biz de dahil, kimse tek bir çivi çakamıyoruz, ruhsat veremiyoruz. Bunun biraz rahatlatılması gerekiyor. Millet Bahçesi ve Tabiat Parkı projeleri kapsamında ise tek veya iki katlı 50-100 metreye kadar yapılaşma izni veriliyor. Bu konuların tamamında belediye olarak saf dışı kaldık. İtirazlarımızı yaptık. Bizim bir an önce burayı korumamız lazım, göl etrafında yapılaşma olmamalı. Buranın asıl sahibi belediye, Ankara'dan bakanlıktan gelip burayı elimizden alıyorlar, halk da buna tepkili dedi.GELİN-DAMAT ÇEKİM STÜDYOSU GİBİSahilleri ziyaretçilerle dolan gölde belediye, halk plajında bungalov evlerle yatılı hizmet verebiliyor. Plajın Saldivler kısmı ise kazıklar çakılarak araç girişine kapatıldı ve otopark alanına giriş yapan tüm araçlardan ücret alınıyor. Gelin-damat çekim stüdyosuna dönen göl kenarında Almanya'dan dahi fotoğraf çekimi için gelenler var. İstanbul'dan sırt çantalarıyla tatil için Salda'yı seçen Şeyda Samsunlu ve Tamer Köprülü çifti, göl kenarında kurdukları çadırda bir günlük tatil sonrası lavanta bahçelerine geçti. Salda'ya ilk defa geldiklerini anlatan çift, 'İnternette gördük. Baktık ki çok güzel, zaten kum inanılmaz bembeyaz. Gelirken mavilik tam görünmüyor, ama yaklaşınca gördükten sonra sırt çantalarıyla koşmaya başladık. Çadır kurduk. Tabiat parklarına bakacağız ve döneceğiz dedi.