Burdur salda'nın yazı ayrı, kışı ayrı güzel - Son Dakika

Salda'nın yazı ayrı, kışı ayrı güzel

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün çevresiyle Salda Kayak Merkezi yağan karla beyaza büründü. Göl ve kayak merkezinde ortaya çıkan manzara hayran bıraktı.

Yeşilova'da bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen ve yaz mevsiminde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Hemen karşısında yer alan 1900 rakımlı, karla kaplı Salda Kayak Merkezi'nin ortasında yer alan Salda Gölü, görenlere 'yazı ayrı, kışı ayrı güzel' dedirtiyor.

Burdur'a 77 kilometre, Yeşilova'ya 17 kilometre uzaklıkta bulunan Salda Kayak Merkezi'ne gelen kayak severler Salda Gölü manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı buluyor.