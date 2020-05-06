BURDUR Salı pazarında temizlik operasyonu - Son Dakika

Burdur'da salı günleri Uzay Çatı altında kurulan halk pazarında, esnafın dağılmasının ardından ekipler hummalı bir temizlik çalışması yaptı.

Burdur'da salı günleri Uzay Çatı altında bölgenin en büyük halk pazarı kuruluyor. Yüzlerce satıcının yer aldığı pazara haftalık yiyecek ihtiyacını karşılamak için her hafta binlerce Burdurlu akın ediyor. Pazartesi gününden itibaren satıcı ve vatandaşların alışveriş için akın ettiği halk pazarında satıcı ve vatandaşların işlerini bitirmesinin ardından Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hummalı bir temizlik faaliyeti yapılıyor.

Halk pazarının kurulduğu alan ve hemen yanı başındaki kapalı gıda pazarı, Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 20 kişilik ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla temizleniyor. Çöplerin kamyona yüklenmesinin ardından dezenfekte ekibi de pazarı dezenfekte ediyor ve pazar bir sonraki haftaya hazır hale getiriliyor. Ekipler 18 bin metrekare alana oturan Uzay Çatılı pazar yerinden her hafta yaklaşık 5 ton çöp topluyor.

Burdur'da pazartesi ve salı günleri Uzay Çatı altında kurulan pazar dışında çarşamba günü Karasenir Mahallesi'nde, perşembe günü Emek Mahallesi'nde, cuma günü Ulu Cami civarında, cumartesi günü Burkent'te ve pazar günü ise Armağan İlci ve Bozkurt mahallelerinde semt pazarları kuruluyor.