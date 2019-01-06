Son Dakika Haberleri: Burdur Sarıkamış Şehitleri Unutulmadı

Burdur Sarıkamış Şehitleri Unutulmadı

27 dakika önce

Sarıkamış şehitleri unutulmadıBurdur'da Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Burdur Sarıkamış Şehitleri Unutulmadı, System.String[]
Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Burdur'da Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde 'Vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmayacak' sloganıyla gerçekleştirilen Sarıkamış yürüyüşü, Burdur'da Köprübaşı mevkisinden başladı. Yürüyüşe Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, 58'inci Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, protokol üyeleri, askerler, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayraklarıyla şehitliğe kadar süren yürüyüşte askerler 'Ne mutlu Türk'üm diyene' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyerek yürüdü. Etkinliğe katılanlar da askerlere eşlek etti. Şehitlikte Vali Hasan Şıldak, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edilmesiyle program sona erdi.

Programa katılanlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çorba ve helva ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:53 Kaynak: DHA

Köprübaşı, Burdur, Sarıkamış, Güncel
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