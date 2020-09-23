Burdur Şeker Fabrikası 65 yaşında

Burdur ekonomisinin temel dinamiklerinden olan Burdur Şeker Fabrikası, 65. açılış yıl dönümünü kutluyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) açıklamasına göre, 1950'de ülkenin artan şeker ihtiyacının karşılanması için açılması kararlaştırılan 11 fabrikadan biri olan Burdur Şeker Fabrikası'nın temeli 26 Nisan 1954'de atılmış, fabrika 426 günde tamamlandı.

Dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes'in katılımıyla 23 Eylül 1955'te hizmete alınan fabrika, kurulduğu ilk yılda 390 köyde 12 bin çiftçi, 7 bin 423 dekar alanda 86 bin ton pancar üretimi gerçekleştirdi.

Kurulduğu yıl 12 bin çiftçi ailesine sağladığı istihdamla bulunduğu bölge için yeni bir refah kapısı olarak şeker sanayinde yerini alan Burdur Şeker Fabrikası, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Burdur Şeker Fabrikası, 65 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998'de gerçekleştirdi. 1998'de fabrikaya bağlı alanlarda 1 milyon 40 bin 171 ton pancar ekildi. Fabrika aynı yıl 975 bin ton pancarı işleyerek 137 bin 933 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 1998'de ulaşılmış oldu.

En verimli yılı 2017 oldu

Fabrikada dekar başına en yüksek verim 2017'de gerçekleşti. 2017'de 100 bin 509 dekarlık fabrika ekim alanında dekar başına 5 ton 883 kilo pancar elde edildi. Böylece 2017, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıla kadar büyük oranda kantar tesellüm noktalarında pancarı çiftçiden teslim alan fabrika, 2019'da pancarın doğrudan fabrikaya nakledilmesi için çalışmalar başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2019'da 447 bin 958 ton pancarın yüzde 68'i doğrudan fabrikaya naklederek pancardaki kayıp en aza indirildi. 2019, bu oranla nakliyeden dolayı kaybın en az olduğu yıl olarak kayıtlardaki yerini aldı.

2020'de hedef 100 Bin Tona Yaklaştı

Yeni üretim dönemine 9 Eylül'de "merhaba" diyen ve 65. açılış yıl dönümünü kutlayan fabrika, 2020-2021 üretim döneminde 683 bin ton pancarı işleyerek, 93 bin ton şeker, 27 bin ton melas ve 175 bin ton küspe elde edecek.