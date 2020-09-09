Burdur Şeker Fabrikası üretime başladı - Son Dakika

Burdur Şeker Fabrikası üretime başladı

Burdur Şeker Fabrikası üretime başladı.

Burdur Şeker Fabrikası üretime başladı, System.String[]

Burdur Şeker Fabrikası üretime başladı. Kampanya döneminde 133 günde 683 bin ton pancar işlenip, 93 bin ton şeker üretimi yapılacak.

2020 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur merkez ve Dinar, Emlalı, Gölhisar. Senirkent, Tefenni, Yeşilova olmak üzere 7 Ziraat Şefliğine bağlı 155 köyde 4 bin 197 çiftçi ailesiyle 680 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapıldığını açıklayan Şeker Fabrikası Müdürü Yıldıray Özbay, "4 Mart 2020 tarihinde başlayan şeker pancarı ekimleri 105,241 dekar olarak gerçekleştirilmiş ve 21 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Bugün büyük emeklerle yetiştirilen bu pancarların tesellümüne başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu üretimi gerçekleştirmek için bu güne kadar çiftçilerimize ayni ve nakdi avans olarak pancar bedelinin yüzde 27'sine tekabül eden 48 milyon TL ödemesi yapılmıştır. Bundan sonraki dönemde de akdedilen üretim sözleşmesi çerçevesinde avans ödemelerimiz devam edecek" dedi.

Fabrikanın 14 Eylü'de pancar işlemeye başlayacağını kaydeden Özbay şöyle devam etti:

"İşletmemiz üç vardiyalı çalışıp günlük ortalama 5 bin 200 ton pancar işleyecek, yaklaşık 133 gün boyunca bu kampanya döneminde 683 bin ton civarında pancar işleyip, 93 bin ton şeker ile yan ürün olarak maya ve yem sanayisi için önemli olan 27 bin ton melas, yöremiz hayvan beslenmesinde önemli yer tutan 175 bin ton yaş pancar posası üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmekte. "

Pandemi dolayısıyla kısıtlamalar çerçevesinde yapılan kampanya açılışına Panko Birlik Başkanı Nasuh Eroğuz, Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay ve Şeker İş Sendikası temsilcisi Mustafa Onay katıldı. Açılış konuşmaları sonrasında şeker fabrikası içindeki pancar kantarına ilk pancarı getiren üreticiye hediye verilerek, sezon dualarla açıldı. - BURDUR

Senirkent, Gölhisar, Burdur, Dinar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burdur Şeker Fabrikası üretime başladı - Son Dakika Ekonomi

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