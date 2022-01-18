BURDUR ŞEKER FABRİKASINDA 66 BİN TON ŞEKER ÜRETİLDİ - Son Dakika

Burdur Şeker Fabrikası'nda 98 gün süren 2021-2022 kampanya döneminde 66 bin ton şeker üretildi.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 98 gün süren 2021-2022 kampanya dönemi sona erdi. 67'nci kampanya döneminde işlenen 461 bin ton pancardan 66 bin ton şeker, 20 bin ton melas, 150 bin ton yaş küspe üretildi. Burdur Şeker Fabrikası şeker pancarı üretimi için Burdur merkez ve Afyonkarahisar'ın Dinar, Antalya'nın Elmalı, Isparta'nın Senirkent ile Burdur'un Tefenni, Gölhisar ve Yeşilova ilçeleri olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğine bağlı 141 köyde 3 bin 665 çiftçiyle üretim sözleşmesi yaptı.