BURDUR:
Burdur Şehit Akif Altay Ortaokulu
İstiklal Marşı okunması
Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın konuşması
SİVAS:
Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğretmenlerle birlikte İstiklal Marşı okunması
İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile röportaj
GAZİANTEP
-Bayrak töreni ve İstiklal Marşının okunması
BURDUR/SİVAS/GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine, saat 10.00'da bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › BURDUR/SİVAS/GAZİANTEP - Bakan Selçuk'un 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı - Son Dakika