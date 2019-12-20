Burdur stajyer öğretmenler gönüllü ingilizce dersi veriyor - Son Dakika
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Burdur stajyer öğretmenler gönüllü ingilizce dersi veriyor

6 saat önce

Stajyer öğretmenler gönüllü İngilizce dersi veriyorBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, staj yaptıkları lisenin uygulama anaokulunda gönüllü pratik İngilizce dersi veriyor.

Burdur stajyer öğretmenler gönüllü ingilizce dersi veriyor, System.String[]

Stajyer öğretmenler gönüllü İngilizce dersi veriyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, staj yaptıkları lisenin uygulama anaokulunda gönüllü pratik İngilizce dersi veriyor.

MAKÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği son sınıfında eğitim gören 3 öğrenci, haftanın üç günü staj için geldikleri Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu'ndaki minik öğrencilere staj dışında gönüllü pratik İngilizce öğretiyor.

Stajyer öğretmenlerden Güneş Ablak, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik stajımı yapıyorum, aynı zamanda arkadaşımla birlikte uygulama anaokulundaki minik öğrencilere gönüllü olarak pratik İngilizce öğretiyoruz. Bu fırsatı bize tanıyan okul idaresine ve okulun İngilizce öğretmeni Vehbi Akbaş öğretmenimize çok teşekkür ederim dedi.

'BİR ŞEYLER ÖĞRETEBİLİRSEK MUTLU OLACAĞIZ'

Stajyer öğretmen Aslıhan Dinç, Staj yaptığımız Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu'nda öğrencilere şarkılarla eğlenceli şekilde pratik İngilizce öğretmeye çalışıyoruz. Biz de öğretmenlik mesleğine hazırlanıyoruz. Minik öğrencilerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Onlara bir şeyler öğretebilirsek mutlu olacağız diye konuştu.

'PRATİK İNGİLİZCE ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR KONU'

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz da uygulamalı anaokulunda 3 yıldır pratik İngilizce kurslarının gönüllü öğrenciler tarafından verildiğini anlatarak, şöyle dedi

Pratik İngilizce çok önemsediğimiz bir konu. Anaokulu öğrencilerimizin kendilerini geliştirdiğini gözlemliyoruz. 3 yıldır gönüllü öğrenciler tarafından anaokulu öğrencilerimize kurs veriliyor. Ayrıca toplum yararına toplum hizmeti projesi kapsamında MAKÜ ile işbirliği yapıyoruz. Stajyer öğretmenlerimize ve okulumuz formatör öğretmeni Vehbi Akbaş'a çok teşekkür ederiz.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
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