Burdur süper loto'da büyük ikramiye bucak'a çıktı

Milli Piyango İdaresince 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626'ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur'un Bucak ilçesinde 1 kişiye çıktı.

Süper Loto'nun dün gece yapılan 626'ncı hafta çekilişinde 6 bilen talihli kuponun Bucak ilçesinde yatırıldığı kaydedildi. Milli Piyango İdaresince dün saat 21.15'te yapılan Süper Loto çekilişinde bir kişi, 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kupan Bucak Ganyan bayisinde yatırılırken, ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu.

BUCAK'A 2'NCİ BÜYÜK İKRAMİYE

Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal, Süper Loto'nun dünkü çekilişi ile Bucak'a ikinci kez büyük ikramiye çıktığını söyledi. Mehmet İnal, 2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde aynı şekilde 6 bilen bir kişi Bucak'tan çıkmış ve 1 milyon 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu dedi.

Mehmet İnal, büyük ikramiyenin kime çıktığını bilmediğini söyledi.