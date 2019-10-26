Son Dakika Haberleri: Burdur süt tankeri tarlaya devrildi
Son Dakika Güncel Burdur süt tankeri tarlaya devrildi

Burdur süt tankeri tarlaya devrildi

1 saat önce

Karamanlı karayolunda kontrolden çıkan süt tankeri tarlaya devrildi.

Karamanlı karayolunda kontrolden çıkan süt tankeri tarlaya devrildi. sürücünün kazayı yara almadan atlattığı kazada tonlarca süt döküldü.

Karamanlı'dan Burdur istikametine giden Nadir Başol'un kullandığı 15 SA 562 plakalı süt tankeri, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki tarlaya devrildi. Tankerdeki tonlarca süt tarlaya döküldü. Tanker, çekici yardımıyla devrildiği tarladan çıkarıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Nadir Başol, jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Burdur süt tankeri tarlaya devrildi

Karamanlı, Jandarma, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:41 Kaynak: DHA
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