Burdur tanker, beton mikserine çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur tanker, beton mikserine çarptı - Son Dakika

Burdur tanker, beton mikserine çarptı

6 saat önce

Tanker, beton mikserine çarptıBURDUR'da süt tankerinin çarptığı ticari aracın arkasına bağlı beton mikseri, savrularak işaret levhalarına çarptı.

Tanker, beton mikserine çarptı

BURDUR'da süt tankerinin çarptığı ticari aracın arkasına bağlı beton mikseri, savrularak işaret levhalarına çarptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ümit Candan'ın (36) kullandığı 15 DM 660 plakalı boş süt tankeri Antalya istikametinden kent merkezi istikametine giderken, Murat Başkurt'un (34) kullandığı 07 ACB 656 plakalı aracın arkasına bağlı beton mikserine çarptı. Mikser çarpmanın etkisiyle bağlı olduğu araçtan kurtularak refüjdeki işaret levhalarına çarptı. Kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

Burdur tanker, beton mikserine çarptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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