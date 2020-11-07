Burdur tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Burdur tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Piyasa değeri 500 bin lira olan 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi

BURDUR - Burdur'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira civarında olan ve Burdur tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 kilo 165 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada il merkezinde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu F.S. isimli şahsa ait koli içerisinde Narkotik Madde Arama Köpeği Sarik ile birlikte arama yapıldı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira civarında olan ve Burdur tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 kilo 165 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli F.S. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.