BURDUR Tarım ülkesi Hollanda'ya lavanta ihracatı - Son Dakika

BURDUR Tarım ülkesi Hollanda'ya lavanta ihracatı

Tarım ülkesi Hollanda'ya lavanta ihracatıBurdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda Burdur Gölü kenarındaki tarlalarda lavantalar açtı.

Tarım ülkesi Hollanda'ya lavanta ihracatı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı

Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda Burdur Gölü kenarındaki tarlalarda lavantalar açtı. Mor çiçekleriyle hayran bırakan Lisinia'nın lavantaları bu yıl ilk defa Hollanda'ya ihraç edilecek. Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu yıl için 30 bin demet lavanta göndereceğiz. Önümüzdeki yıllar için 100 bin demet sözü aldık" dedi.

Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanında, Burdur Gölü manzaralı tarlalarda dikili bulunan lavantalar çiçek açtı. Mor renkleriyle görenleri hayran bırakan lavantaların ilk ziyaretçileri ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan oldu. Heyet, Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca'dan lavantalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Bayram Özçelik, "Biz insanlarımızı Burdur Gölü kenarındaki gölle bütünleşmiş olan lavanta bahçelerine bekliyoruz. Buraya gelenler aynı zamanda Burdur Gölü, lavanta bahçeleri, Akçaköy'de bulunan Lavanta Deresi ve tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Salda Gölü'nü görebilecek" dedi.

Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca da "9 yıl önce Burdur Gölü'nün susuzluğuna çare olmak için dikimini yaptığımız lavantalarımız açmış durumda. Bundan bir hafta önce de erkenci lavantalar açtı. Artık sosyal mesafe kurallarına uyarak tüm Türkiye'yi lavanta bahçelerine davet ediyoruz. Lavantanın görsel güzelliği hem de insanın en azından yaşadığımız şu zor günlerde moralini düzeltecek kokusuyla lavanta tarlalarını görmeye bekliyoruz. Lisinia proje alanında, Akçaköy Lavanta Deresi'nde lavantalar açmış durumda. Herkesi lavantaları görmeye bekliyorum" diye konuştu.

HOLLANDA'YA 30 BİN DEMET LAVANTA SATILDI

Öztürk Sarıca, bu yıl ilk defa yurt dışına demet lavanta satışı gerçekleşeceğini de belirterek, şöyle dedi:

"Özellikle bu yıl lavantalar görselliğini tamamladıktan sonra Hollanda yolcusu olacak. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu bizim için çok büyük bir olay. Biliyoruz ki Hollanda çiçeçiliğiyle ön planda olan bir ülke. Biz Lisinia'nın lavantalarını Hollanda ve tüm Avrupa'yla buluşturmuş olacağız. Bu yıl için 30 bin demet lavanta göndereceğiz. Önümüzdeki yıllar için 100 bin demet sözü aldık."

Hollanda, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR Tarım ülkesi Hollanda'ya lavanta ihracatı - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 14:34 Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
14:40
Frikiklere aldırış etmeyen güzel golfçüden cesur sözler: İç çamaşırsız oynamayı seviyorum
14:35
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
14:31
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
14:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 15:27:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURDUR Tarım ülkesi Hollanda'ya lavanta ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]