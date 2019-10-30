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Burdur Temalı Fotoğraf Yarışması sergisi

1 saat önce

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu koordinasyonunda gerçekleşen "Burdur Temalı Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren fotoğraflar için sergi açıldı.

Burdur Temalı Fotoğraf Yarışması sergisi, System.String[]

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu koordinasyonunda gerçekleşen "Burdur Temalı Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren fotoğraflar için sergi açıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen serginin açılışını Burdur Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak yaptı.

Vali Şıldak, burada yaptığı açıklamada BAKA'nın koordinasyonunda Burdur Valiliğince gerçekleştirilen işbirliği sonucu ulusal bir fotoğraf yarışması düzenlendiklerini hatırlattı. Yarışmaya 3 binin üzerinde katılım olduğu bilgisini veren Şıldak, "Çok değerli Burdur hatıraları ortaya çıktı. Burdur doğal güzellikleri, tarihi kimliği, turizme açık alanlarıyla Türkiye'de bir numara olmaya aday bir ilimiz." diye konuştu.

Serginin Burdur'un tanıtımında ve güzelliklerinin ortaya konulmasında payı olacağını düşündüğünü dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"Çok güzel manzaralar yakalanmış. Yarışmaya iştirak eden ülkemiz genelindeki bütün fotoğraf severlere, fotoğraf sanatçılarına ve amatörler fotoğrafçılara çok teşekkür ediyorum. BAKA'ya da bu anlamlı etkinlikte verdiği destek için teşekkür ediyoruz."

Açılışa CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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