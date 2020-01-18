Burdur tırla otomobil çarpıştı 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur tırla otomobil çarpıştı 1 yaralı - Son Dakika

Burdur tırla otomobil çarpıştı 1 yaralı

6 saat önce

Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralıBURDUR'da otomobille tırın çarpıştığı kazada sürücü Şerife Aksu yaralandı.

Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BURDUR'da otomobille tırın çarpıştığı kazada sürücü Şerife Aksu yaralandı.

Burdur- Isparta karayolu Dağ Yolu kavşağında saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Muzaffer T.'nin kullandığı 61 K 0426 plakalı tır, Şerife Aksu'nun kullandığı 07 LUY 37 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil refüje savrulurken, sürücüsü Şerife Aksu yaralandı. Şerife Aksu ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Burdur tırla otomobil çarpıştı 1 yaralı

Isparta, Burdur, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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