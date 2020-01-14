Burdur traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya- Isparta yolunun Bucak'a bağlı Çamlık köyü Sahil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Isparta yönüne giden 15 EF 697 plakalı traktör manevra yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden 06 BAT 148 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişiyle traktör sürücüsü yaralandı.
İsimleri açıklanmayan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek, Isparta'daki hastanelere sevk edildi.