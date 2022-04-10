BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA - Son Dakika
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BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

10.04.2022 13:40

Kastamonu'da yapılan Halk Oyunları yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Şeker Ortaokulu ekibi, davul zurnalı konvoyla karşılandı.

Kastamonu'da yapılan Halk Oyunları yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Şeker Ortaokulu ekibi, davul zurnalı konvoyla karşılandı.

Kastamonu'da düzenlenen Okul Sporları Halk oyunları Yarışması'nda Burdur Şeker Ortaokulu 'düzenlemeli dalda' Türkiye 2'ncisi oldu. Ekip, Burdur'a gelişinde Organize Sanayi Kavşağı'nda öğrenci velileri tarafından karşılandı. Ekip, davul zurnalı konvoyla okul önüne geldi. Türkiye ikincisi olan öğrenciler burada aileleri ile kucaklaştı.

Halk Oyunları ekibinin çalıştırıcısı Kenan Kayalarlı, "Kastamonu'da yapılan yarışmaya Yıldızlar Düzenlemeli dalda katıldık. Çok az bir puan farkıyla Bursa ekibinin ardından ikinci olduk. Bu Burdur için büyük bir başarı. Bu başarıyı bütün Burdur'a armağan ediyorum" dedi.

BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA
BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA
BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

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Kastamonu, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA - Son Dakika


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