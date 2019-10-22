Burdur türkiye'nin ilk kadın hava şehidinin adı, f-4 fantom savaş uçağıyla anılacak

Türkiye'nin ilk kadın hava şehidi Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için başlatılan proje kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılan F-4 Fantom savaş uçağı, Burdur'a getirildi. Montajı tamamlanacak uçak, Ayfer Gök'ün adının verilmesi planlanan kavşakta sergilenecek.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan ve kabri, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için çalışma başlatıldı. Burdur Belediyesi'nce yürütülen proje kapsamında TSK envanterinden ayrılan F-4 Fantom tipi savaş uçağı, Eskişehir Ana Jet Üssü'nden Burdur'a getirildi. Montajı yapılacak uçak, şehit Teğmen Ayfer Gök'ün adının verilmesi planlanan kavşağa yerleştirilerek, sergilenecek.

'MONTAJLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, 2 yıl önce belediye meclisinden alınan kararla uçağın getirildiğini söyledi. Ercengiz, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden ayrılmış F-4 Fantom savaş uçağı sergilenmesi için Burdur'a getirildi. Şehir merkezi Şeker Fabrikası altındaki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi ve Gül Yağı Fabrikası altındaki kavşakta sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlandı. Özel hazırlanan alana montajı yapılacak. F-4 Fantom savaş uçağının sergilenme çalışması hafta sonuna kadar bitirilecek. Türkiye'nin ve Burdur'un ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün ismini yaşatmak için de meclisten karar alıp, şehidimizin ismini kavşağa vermeyi planlıyoruz. Şehidimizin isminin, pilot olması sebebiyle uçağın bulunduğu kavşakta yaşatılmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Şehit Pilot Ayfer Gök, Türkiye ve özellikle de Burdur için önemli bir değer. Bunu yaşatmak istiyoruz. Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.

'HER ŞEYİNİ SAKLIYORUM'

Türkiye'nin ilk kadın hava şehidi Teğmen Ayfer Gök'ün Burdur'un Bucak ilçesinde oturan annesi Ümmügülsüm Gök, kızının adının Burdur merkezdeki kavşağa konulacak F-4 Fantom savaş uçağında yaşatılacak olmasını değerlendirdi. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan anne Gök, Burdur Belediyesi'ne teşekkür ederim. Unutulmadı, unutmadılar hiçbir zaman. Bucak'ta da böyle bir girişimde bulunmuştuk. Hatta arkadaşlarıyla da konuştuk, Konya'da. Onlar da 'Biz de yardımcı olalım olsun' dediler. Burdur'a olacakmış. Biz Bucak'a da istemiştik. İnşallah Bucak'a da yapılır dedi.

Kızı Ayfer Gök'ün bir an bile aklından çıkmadığını söyleyen Ümmügülsüm Gök, Şu an hayatta olsa yine aynı okula gönderirdim diye konuştu.

Kızının fotoğrafları, oyuncakları, madalyaları ve çeşitli eşyalarının yanı sıra şehit olduğu uçağın enkazından kalan bazı parçaları da evindeki vitrinde saklayan anne Gök, Ayfer'in hatıraları bunlar. Her şeyi bir hatıra. Her şeyini saklıyorum dedi.

Ayfer Gök'ün ablası Güllü Kutsal da Ayfer hep 'Burdur'un temsilcisi' olarak anıldı. Komutanları onu hep öyle gördü. Daha önce kaymakam bey bize bu fikri söylemişti. 'Bucak'a bir tane F-5 getirtelim' demişti. Biz de bunu Ayfer'in Konya'daki arkadaşlarına söyledik. Onlar da 'Böyle bir girişimde bulunulursa biz de yardımcı oluruz' dedi. Biz de bunu kaymakam beye ilettik. İnşallah en kısa zamanda Bucak'ımızda da olsun. Burdur'umuz için de böyle bir şey düşündükleri için çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Burdur Belediyesi'ne de teşekkür ederiz. Bucak'taki kavşaklara isminin verildiğini duyduk, anneme de bildirdiler. En kısa zamanda annem isminin bulunduğu levhaları görmek istiyor. Bucak'ın Ayfer'in memleketi olduğunun görülmesini, bilinmesini istiyoruz diye konuştu.