Burdur'un Ağlasun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...
1 saat önce
Burdur'un Ağlasun ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Ulusoy kazandı.
Burdur
'un Ağlasun
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ali Ulusoy
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Ulusoy bin 551, İYİ Parti
adayı Aydın Kaplan
759, CHP
adayı Fevzi Kasap
291 oy aldı.
-Ulusoy'un özgeçmişi-
Ali Ulusoy, 1984
'te Burdur Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği Bölümünü okudu. 2000'de lisans tamamlama programı Sosyal Bilgiler Bölümünden mezun oldu. 30 yıl öğretmenlik yapan Ulusoy, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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