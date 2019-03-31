Son Dakika Haberleri: Burdur'un Ağlasun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...

Burdur'un Ağlasun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...

1 saat önce

Burdur'un Ağlasun ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Ulusoy kazandı.

Burdur'un Ağlasun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali..., System.String[]
Burdur'un Ağlasun ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Ulusoy kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Ulusoy bin 551, İYİ Parti adayı Aydın Kaplan 759, CHP adayı Fevzi Kasap 291 oy aldı.

-Ulusoy'un özgeçmişi-

Ali Ulusoy, 1984'te Burdur Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği Bölümünü okudu. 2000'de lisans tamamlama programı Sosyal Bilgiler Bölümünden mezun oldu. 30 yıl öğretmenlik yapan Ulusoy, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

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