Burdur'un Bucak Belediyesi sabahın erken saatlerinde belediye çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulunuyor - Son Dakika
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Burdur'un Bucak Belediyesi sabahın erken saatlerinde belediye çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulunuyor

20.12.2021 02:13
Burdur'un Bucak Belediyesi sabahın erken saatlerinde belediye çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulunuyor

Bucak Belediyesi sabahın erken saatlerinde belediye çalışanlarına sıcak çorba ikram etti.

Bucak Belediyesi sabahın erken saatlerinde belediye çalışanlarına sıcak çorba ikram etti.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk havanın kendini hissettirdiği sabahın erken saatlerinde sıcak çorbayla içlerini ısıtan belediye personeli, Başkan Emrullah Ünal'a teşekkür etti.

Belediye emekçileriyle birlikte sıcak çorba içip sohbet eden Başkan Ünal, belediyelerin vatandaşların yaşamını kolaylaştırma konusunda önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

Bucak Belediyesi çalışanlarının özveriyle bu sorumluluğu yerine getirdiğini kaydeden Başkan Ünal, "Gittiğimiz birçok yerde hizmetlerinizden dolayı övgüyle bahsediyorlar. Sağ olun. Emeğinize sağlık. "dedi. Çorba ikramına Belediye Meclis Üyesi İsmail Başarır, Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Oğuzhan Erdoğan, Yasin Çiçek ile birim müdürleri ve personeller katıldı.

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Bucak Belediyesi, Emrullah Ünal, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Burdur'un Bucak Belediyesi sabahın erken saatlerinde belediye çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulunuyor - Son Dakika


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