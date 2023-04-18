ÇARPIŞAN OTOMOBİLLER YANDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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ÇARPIŞAN OTOMOBİLLER YANDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

18.04.2023 10:48

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında çarpışan iki otomobilde yangın çıktı.

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında çarpışan iki otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında A.Ö. hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun Bucak'a bağlı Kargı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DAH 646 ve 07 AIS 307 plakalı otomobiller çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Yoldan geçenler kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışırken, itfaiyeye de haber verdi. Kaza yerine sevk edilen Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında araçlardaki yangın söndürüldü. Kazada araçtan çıkamayan A.Ö. adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 kişi Antalya'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'YANAN ARAÇTA BİR KADIN VAR'

Diğer yandan kaza sonrası çıkan yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yoldan geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alev topuna dönen otomobillere itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken, çevredekilerin "Beyaz arabada kadın var. Yanan araçta bir kadın var" dedikleri duyuldu. (DHA)

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇARPIŞAN OTOMOBİLLER YANDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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