Burdur'da incir ve kültür sanat şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Burdur'da incir ve kültür sanat şenliği düzenlendi

29.08.2022 17:28
Burdur'da incir ve kültür sanat şenliği düzenlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde 16. İncir ve Kültür Sanat Şenliği yapıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 16. İncir ve Kültür Sanat Şenliği yapıldı.

Kayı köyündeki şenlikte konuşan Muhtar Hidayet Kaplan, köyde incir üretiminin verilen teşviklerle her geçen yıl artığını söyledi.

Geçen yıl incir fidanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Kaplan, üretimi ve kaliteyi arttırarak daha geniş bir pazar alanına ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Kaplan, salgın nedeniyle 2 yıl şenliğe ara verdiklerini dile getirerek, etkinliği bu yıl coşkuyla düzenlediklerini vurguladı.

Birçok yarışmanın yapıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Küçükler ve büyükler doyasıya eğlendi.

Şenliğe katılan AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Kaymakam Erol Tanrıkulu ile Belediye Başkanı Emrullah Ünal, çuvalla yürüme yarışmasında yarıştı.

En güzel inciri yetiştirme yarışmasında Ramazan Kaplan birinci oldu. Dereceye girenlere yem ve gübre hediye edildi.

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Kaynak: AA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da incir ve kültür sanat şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da incir ve kültür sanat şenliği düzenlendi - Son Dakika
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