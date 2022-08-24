Bucak Belediyesinin hedefi bu sezon 30 kilometre sıcak asfalt - Son Dakika
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Bucak Belediyesinin hedefi bu sezon 30 kilometre sıcak asfalt

24.08.2022 16:24
Bucak Belediyesinin hedefi bu sezon 30 kilometre sıcak asfalt

Burdur'un Bucak ilçesinde alt yapının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde alt yapının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde birçok cadde ve sokakta öncelikle kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, telefon, elektrik ve doğalgaz gibi alt yapı çalışmalarını bitirdikleri kaydetti.

Alt yapı işleri biten cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmasına başladıklarını vurgulayan Ünal, "Bu sezon sonuna kadar hava şartlarının müsait olduğu sürece çalışmalarımızı sürdürerek 30 kilometrenin üzerinde asfalt yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Öte yandan asfalt yapılmayan yollarında parke taşı döşeneceğini belirten Ünal, emeği geçen belediye personellerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Emrullah Ünal, Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bucak Belediyesinin hedefi bu sezon 30 kilometre sıcak asfalt - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bucak Belediyesinin hedefi bu sezon 30 kilometre sıcak asfalt - Son Dakika
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