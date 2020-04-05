Burdur'un Bucak ilçesinde bir sokak ve site karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı sokak ve temasta bulunduğu değerlendirilen akrabasının oturduğu sitede karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan hastanın ikametinin bulunduğu Yenimahalle Mahallesi 1209 Sokak'ın tamamı ve akrabasının yaşadığı Fatih Mahallesi'ndeki 2 bloktan oluşan site, her türlü teması önlemek için tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Güvenlik şeridiyle kapatılan sokak ve sitede oturan kişilerin başta sağlık olmak üzere tüm ihtiyaçları için tedbir alındığı belirtildi.

Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan hastanın yakından takip edildiği bildirildi.