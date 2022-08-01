Burdur'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Burdur'daki orman yangınına müdahale sürüyor

01.08.2022 09:06
Burdur'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çobanpınar ve Karaseki köyleri arasındaki ormanlık alanda dün 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan yürütülen çalışmalara gece de gece görüşlü 4 helikopter havadan destek vermişti.

Sabahın ilk ışıklarıyla diğer helikopter ve uçakların da katılımıyla alevlere müdahale yoğunlaştırıldı.

Bölgedeki arazi şartlarının ekipleri zorladığı ancak yangının yayılmadığı belirtildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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Burdur'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor Burdur'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor Burdur'da orman yangını Burdur'da orman yangını
Kaynak: AA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Burdur'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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