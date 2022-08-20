Burdur'da motosiklet refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da motosiklet refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

20.08.2022 19:49
Burdur'da motosiklet refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18: 00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent V. idaresindeki 33 DJV 07 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, daha sonra yolda sürüklendi. Kazada sürücü Levent V. (21) ve yolcu olarak bulunan Emirhan K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da motosiklet refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da motosiklet refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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