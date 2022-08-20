Kaza, saat 18: 00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent V. idaresindeki 33 DJV 07 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, daha sonra yolda sürüklendi. Kazada sürücü Levent V. (21) ve yolcu olarak bulunan Emirhan K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Burdur'da motosiklet refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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