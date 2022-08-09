Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

09.08.2022 19:30
Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kestel köyündeki bir restoranda müşteriler Bayram Ali Kasap (39), Esat Kani (29) ve Ali Çelik (34) ile işletme sahipleri arasında hesap yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibinin oğlu A.İ.T.Y'nin olay yerinde yapılan araştırmada tüfekle müşterilere ateş ettiği tespit edildi.

Müşterilerden Kani, Kasap ve Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kani'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen Kasap ve Çelik de Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri işletme sahibi Ş. Y. ve oğlu A.İ.T.Y'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.İ.T.Y. tutuklandı, babası Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayda yaralanan 2 müşterinin hastanenin yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ali Kasap, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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