Burdur'da silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen Kasap ve Çelik de Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kestel köyündeki bir restoranda müşteriler Bayram Ali Kasap (39), Esat Kani (29) ve Ali Çelik (34) ile işletme sahipleri arasında hesap yüzünden tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Ali Kasap, Burdur, Güncel, Son Dakika

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