Son Dakika Haberleri: Burdur'un Çeltikçi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Recep...

Burdur'un Çeltikçi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Recep...

1 saat önce

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Recep Aydın kazandı.

Burdur'un Çeltikçi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Recep..., System.String[]
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Recep Aydın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Aydın 826, AK Parti adayı Rıza Yanar 371, CHP adayı Ahmet Bozdağ 91 oy aldı.

-Aydın'ın öz geçmişi-

İlk ve orta öğrenimini Çeltikçi'de tamamlayan Aydın, Bucak Endüstri Meslek Lisesini bitirdi.

Aydın, 1998 yılında Çeltikçi Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapmaya başladı. 2010 yılında belediyedeki görevinden istifa eden Aydın, 2014 Yerel Seçimlerinde Çeltikçi Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Aydın, İngilizce bilmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:34 Kaynak: AA

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