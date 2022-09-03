Burdur'da çiftlikteki balya yangını korkuttu - Son Dakika
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Burdur'da çiftlikteki balya yangını korkuttu

03.09.2022 16:33
Burdur'da çiftlikteki balya yangını korkuttu

Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bağsaray Köyü ile Kuzköy arasında Mustafa Öztaş'a ait besihanede çıktı. Saman balyalarından duman çıktığını gören çiftlik çalışanları hem yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı hem de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çalışanlar kova ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Çeltikçi Belediyesi ve Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kepçe yardımıyla balyalar havalandırılırken içten içe yanan samanı ekipler söndürme çalışması yaptı. Yangında 20 büyük balya yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Çeltikçi, İtfaiye, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da çiftlikteki balya yangını korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da çiftlikteki balya yangını korkuttu - Son Dakika
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