Burdur'un Gölhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Sertbaş kazandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Sertbaş kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Sertbaş 3 bin 594, İYİ Parti adayı Bülent Şakir Okunakol 2 bin 514, MHP adayı Nasuh Eroğuz 2 bin 342 oy aldı.



-Sertbaş'ın öz geçmişi-



Sertbaş, ilk, orta ve lise eğitimini Gölhisar'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ve İkinci üniversite olarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olan Sertbaş, 2003 yılından bu yana Gölhisar'da ticaret ile uğraşmaktadır. Siyaset yaşamına AK Parti Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan İbrahim Sertbaş, Gölhisar İlçe Teşkilatında Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevlerinde bulundu. Sertbaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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