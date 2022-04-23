Burdur'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Burdur'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 15:51
Burdur'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Burdur'un Karamanlı, Gölhisar ve Bucak ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Burdur'un Karamanlı, Gölhisar ve Bucak ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Karamanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Karamanlı Spor Salonu bahçesinde devam etti.

Programa, Kaymakam Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, şarkılar söylendiği, gösteriler sergilendiği kutlama programında, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Karamanlı Belediyesince de çeşitli animasyon gösterileri, oyun ve eğlence etkinlikleri düzenlendi.

Gölhisar Millet Bahçesinde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Çevre ve Çocuk Şenliği" etkinliği düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu, millet bahçesinde bir araya gelen çocuklar doyasıya çıkardı.

Bucak'taki 75'inci Yıl İlkokulunda düzenlenen kutlamalarda ise, çocuklar bayram heyecanını hazırlanan çeşitli gösterilerle yaşadı.

Programa Ağlasun Kaymakamı ve Bucak Kaymakam Vekili Tahir Demir, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


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