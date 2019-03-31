Son Dakika Haberleri: Burdur'un Karamanlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Burdur'un Karamanlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Selimoğlu kazandı.

Burdur'un Karamanlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Selimoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Selimoğlu bin 961, CHP adayı Turgut Yasa 902, MHP adayı Filiz Şener Türkoğlu 263 oy aldı.

-Selimoğlu'nun özgeçmişi-

İlk, orta ve lise öğrenimini Karamanlı'da, üniversite eğitimini ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı. 1998 yılında üniversiteden mezun olup, aynı yıl Karamanlı Meslek Lisesi'nde öğretmenliğe başladı.

2001 yılında aynı okulda Müdür Yardımcılığı, 2004 yılında Karamanlı Lisesi'nde Müdürlük yaptı.

2010 yılında Karamanlı Hakan Sevim Anadolu Öğretmen Lisesi kurucu ve asil Müdürlüğü görevini üstlendi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Karamanlı Belediye Başkanlığı için görevinden istifa ederek AK Parti'den aday olup seçimi kazanan Fatih Selimoğlu, 2014 Mart ayından bu yana başkanlık görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:03:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'un Karamanlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]