Burdur'un Karamanlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Burdur'un Karamanlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Selimoğlu kazandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Selimoğlu kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Selimoğlu bin 961, CHP adayı Turgut Yasa 902, MHP adayı Filiz Şener Türkoğlu 263 oy aldı.



-Selimoğlu'nun özgeçmişi-



İlk, orta ve lise öğrenimini Karamanlı'da, üniversite eğitimini ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı. 1998 yılında üniversiteden mezun olup, aynı yıl Karamanlı Meslek Lisesi'nde öğretmenliğe başladı.



2001 yılında aynı okulda Müdür Yardımcılığı, 2004 yılında Karamanlı Lisesi'nde Müdürlük yaptı.



2010 yılında Karamanlı Hakan Sevim Anadolu Öğretmen Lisesi kurucu ve asil Müdürlüğü görevini üstlendi.



30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Karamanlı Belediye Başkanlığı için görevinden istifa ederek AK Parti'den aday olup seçimi kazanan Fatih Selimoğlu, 2014 Mart ayından bu yana başkanlık görevini yürütmektedir.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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