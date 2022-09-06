Burdur'da motosiklet kazasında ölen gencin organları 4 kişiye umut olacak - Son Dakika
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Burdur'da motosiklet kazasında ölen gencin organları 4 kişiye umut olacak

06.09.2022 17:54
Burdur'da motosiklet kazasında ölen gencin organları 4 kişiye umut olacak

Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Emin Canlı'nın organları bağışlandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Emin Canlı'nın organları bağışlandı.

Kullandığı motosikletin geçen cuma günü çalıştığı mermer ocağından dönüşte Bozdağ mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Canlı, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde dün akşam yaşamını yitirdi.

Organları Antalya'daki nakil merkezine gönderilen Canlı'nın karaciğeri, kalbi ve iki böbreği çeşitli illerde sıra bekleyen 4 hastaya nakledilecek.

Öte yandan Emin Canlı'nın cenazesi, Karamanlı ilçesindeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da motosiklet kazasında ölen gencin organları 4 kişiye umut olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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