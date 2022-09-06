Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Emin Canlı'nın organları bağışlandı.
Kullandığı motosikletin geçen cuma günü çalıştığı mermer ocağından dönüşte Bozdağ mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Canlı, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde dün akşam yaşamını yitirdi.
Organları Antalya'daki nakil merkezine gönderilen Canlı'nın karaciğeri, kalbi ve iki böbreği çeşitli illerde sıra bekleyen 4 hastaya nakledilecek.
Öte yandan Emin Canlı'nın cenazesi, Karamanlı ilçesindeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da motosiklet kazasında ölen gencin organları 4 kişiye umut olacak - Son Dakika