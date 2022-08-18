KÜÇÜK SÜLEYMAN'IN HAYALİ, LAVANTA TARLASI SAHİBİ OLMAK

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde seracılık yapan ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Süleyman Civcer, hayalinin lavanta tarlası sahibi olmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce ABD'deki akademik kariyerini bırakarak susuz tarım yapmak üzere memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine gelen Aynur Ece Onur'un fabrikasının bulunduğu bölgede ailesiyle birlikte kendilerine ait serada çalışan Süleyman Civcer, bu yıl Aynur Ece Onur'dan lavanta fidesi satın aldı. Yetiştirdiği lavantaları Onur'a ait fabrikada distile ederek yağını çıkaran Civcer, bu yağları satarak okul masraflarını çıkarıyor.

Lavanta fidelerini hediye etmek istediğini ancak Süleyman'ın kabul etmediğini ve parası ile fide satın aldığını söyleyen Aynur Ece Onur, "Üç yıldır Burdur'un Karamanlı ilçesinde susuz tarım yapıyoruz. Burada küçük bir de fabrikamız var. Distilasyon makineleri ile bitkilerimizin yağını çıkarıyoruz. Süleyman da bu projeyi 3 yıldır çok yakından takip ediyor. Bu sene ilk defa benden fide satın almak istedi, hediye etmek istedim ama kabul etmedi. Parasıyla satın almak istediğini söyledi. Biriktirdiği para ile lavanta fidesi satın aldı. Fideleri bizden gördüğü şekilde yetiştirdi. Daha sonra o da hasat döneminde lavantalarını kesti, fabrikamızda makinelerde yağını çıkardı, şişeledi, etiketledi ve yağı satışa çıkardı" dedi.

Süreci sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra birçok kişinin konuyla ilgilendiğini söyleyen Onur, şöyle dedi: "Ben bunları sosyal medyada paylaştıktan sonra Türkiye'nin her yerinden ve yurtdışındaki Türk vatandaşlarımız sağolsunlar çok ilgilendiler Süleyman'ın bu girişimciliği ile. Bir beyefendi ona bizden satın aldığı fideleri hediye etti, arkasından da Türkiye'nin her yerinden abileri ve ablaları Süleyman'a saksı gönderdi. Saksıda yetiştirmek istiyor çünkü. Saksıda yetiştirdikten sonra küçük bir şirketi olacak Süleyman'ın da. Süleyman 13 yaşında ama onun bu girişimciliği ile gurur duyuyorum, o yüzden kendisini desteklemek istedim" dedi.

Ortaokul öğrencisi Süleyman Civcer de kendisine Aynur Ece Onur'u örnek aldığını belirterek, destek olanlara teşekkür etti. Civcer hayalinin ileride lavanta tarlası sahibi olmak ve kendi fabrikasını kurmak olduğunu söyledi.