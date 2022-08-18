KÜÇÜK SÜLEYMAN'IN HAYALİ, LAVANTA TARLASI SAHİBİ OLMAK - Son Dakika
Üye Girişi

KÜÇÜK SÜLEYMAN'IN HAYALİ, LAVANTA TARLASI SAHİBİ OLMAK

18.08.2022 11:39

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde seracılık yapan ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Süleyman Civcer, hayalinin lavanta tarlası sahibi olmak olduğunu söyledi.

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde seracılık yapan ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Süleyman Civcer, hayalinin lavanta tarlası sahibi olmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce ABD'deki akademik kariyerini bırakarak susuz tarım yapmak üzere memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine gelen Aynur Ece Onur'un fabrikasının bulunduğu bölgede ailesiyle birlikte kendilerine ait serada çalışan Süleyman Civcer, bu yıl Aynur Ece Onur'dan lavanta fidesi satın aldı. Yetiştirdiği lavantaları Onur'a ait fabrikada distile ederek yağını çıkaran Civcer, bu yağları satarak okul masraflarını çıkarıyor.

Lavanta fidelerini hediye etmek istediğini ancak Süleyman'ın kabul etmediğini ve parası ile fide satın aldığını söyleyen Aynur Ece Onur, "Üç yıldır Burdur'un Karamanlı ilçesinde susuz tarım yapıyoruz. Burada küçük bir de fabrikamız var. Distilasyon makineleri ile bitkilerimizin yağını çıkarıyoruz. Süleyman da bu projeyi 3 yıldır çok yakından takip ediyor. Bu sene ilk defa benden fide satın almak istedi, hediye etmek istedim ama kabul etmedi. Parasıyla satın almak istediğini söyledi. Biriktirdiği para ile lavanta fidesi satın aldı. Fideleri bizden gördüğü şekilde yetiştirdi. Daha sonra o da hasat döneminde lavantalarını kesti, fabrikamızda makinelerde yağını çıkardı, şişeledi, etiketledi ve yağı satışa çıkardı" dedi.

Süreci sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra birçok kişinin konuyla ilgilendiğini söyleyen Onur, şöyle dedi: "Ben bunları sosyal medyada paylaştıktan sonra Türkiye'nin her yerinden ve yurtdışındaki Türk vatandaşlarımız sağolsunlar çok ilgilendiler Süleyman'ın bu girişimciliği ile. Bir beyefendi ona bizden satın aldığı fideleri hediye etti, arkasından da Türkiye'nin her yerinden abileri ve ablaları Süleyman'a saksı gönderdi. Saksıda yetiştirmek istiyor çünkü. Saksıda yetiştirdikten sonra küçük bir şirketi olacak Süleyman'ın da. Süleyman 13 yaşında ama onun bu girişimciliği ile gurur duyuyorum, o yüzden kendisini desteklemek istedim" dedi.

Ortaokul öğrencisi Süleyman Civcer de kendisine Aynur Ece Onur'u örnek aldığını belirterek, destek olanlara teşekkür etti. Civcer hayalinin ileride lavanta tarlası sahibi olmak ve kendi fabrikasını kurmak olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Bakan Varank: 'Biz vatandaşlarımıza hizmet etmenin derdinde olan bir siyasi hareketiz' Bakan Varank: 'Biz vatandaşlarımıza hizmet etmenin derdinde olan bir siyasi hareketiz' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur'da konuştu Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur'da konuştu Açıklaması Bakan Varank: Birileri yaptığımız işlere hep kulp takmaya çalışıyor (2) Bakan Varank: Birileri yaptığımız işlere hep kulp takmaya çalışıyor (2)
Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜK SÜLEYMAN'IN HAYALİ, LAVANTA TARLASI SAHİBİ OLMAK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: KÜÇÜK SÜLEYMAN'IN HAYALİ, LAVANTA TARLASI SAHİBİ OLMAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement