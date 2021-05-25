Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor - Son Dakika

Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor

25.05.2021 11:50

Burdur'un Bucak ilçesinde üretilen çörek otu, ABD, İngiltere ve Rusya'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde üretilen çörek otu, ABD, İngiltere ve Rusya'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl ki çörek otu üretiminin yüzde 25'i Bucak'ta gerçekleşti. Bölgede son 10 yılda ekim alanı genişleyen ve sağlıklı ürün yetiştirilmesine imkan sağlayan "organik ve iyi Tarım" yöntemiyle üretilen çörek otu, aromasının yanında içeriğindeki bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen yüksek "kimokin" maddesi ile dikkati çekiyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüketimi artan çörek otu, iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da rağbet görüyor. Bucak ilçesinde elde edilen ürünler, ABD başta olmak üzere İngiltere ve Rusya'dan da alıcı buluyor.

Salgın sürecinde gördüğü ilgi nedeniyle çiftçiler de çörek otu ekim alanlarını genişletti. Bucak Ziraat Odası da ilçede geçen yıla oranla yüzde 120'lere varan oranda artış gösteren ve çok sayıda kişinin geçimini sağladığı çörek otu tarımında kalitenin düşmemesi için önlem alıyor.

Coğrafi işaret alması için girişim başlatıldı

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, AA muhabirine, ürünün coğrafi işaret tescil belgesi alması için girişim başlattıklarını belirtti.

Son 10 yılda ilçede çörek otu yetiştiriciliğine ilginin arttığına dikkati çeken Özel, 20 bin dekara ulaşan alandan elde edilen ürünlerin tıbbi aromatik bitki olarak ilaç ve yağ sanayisinde kullanıldığını aktardı.

Özel, Bucak'ta üretilen çörek otu tohumunun kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Burada yetişen çörek otundaki 'kimokin' etken madde değeri yüzde 8'e kadar çıkıyor. Dünyanın diğer yerlerinde yetişen çörek otlarında ise bu değer yüzde 3 seviyesinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Organik yetiştiriliyor"

Ekim alanının artmasına rağmen kuraklık nedeniyle rekoltede geçen yıla göre düşüş beklediklerini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Çörek otu tarımının ruhsatlandırılmış herhangi bir ilacı bulunmadığından ilçede genel olarak baktığımızda organik yetiştiriliyor. Geçen yıl Bucak'ta toplamda 1500 ton çörek otu üretildi, bu yıl ki rekolte beklentimiz 20 bin dekar alandan 1200 ton civarında. Yüzde 80'i ihraç edildiğinden buradaki çörek otu, çiftçiye, sanayiciye ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. ABD, İngiltere ve Rusya'ya bölgemizden çörek otu ve yağı ihraç ediliyor. Geçen yıl 5,5 milyon dolar çörek otu tohumu, 1,5 milyon dolar da çörek otu yağı ihracatı yaptık. En fazla ihracat da 587 tonla ABD'ye gerçekleştirildi."

"Sanayicileri bölgemize bekliyoruz"

Çörek otu ticari yapan İrfan Ünver de "Bucak'ta yetişen çörek otu tohumu Türkiye'de ve dünyanın değişik ülkelerinde meşhur olmaya başladı." dedi.

Geçen yıl kilogramını 10 liradan almaya başladıkları üründe çiftçiye kilogram başına 22-23 lira kadar ödeme yaptıklarını belirten Ünver, bu yıl da alım fiyatının artmasını beklediklerini dile getirdi. Ünver, "Çörek otu tohumunu işleyerek katma değeri yüksek mamul ya da yarı mamul ürün olarak satmamız için sanayicileri bölgemize yatırıma davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçilikle geçimini sağlayan Sabriye Özel de çörek otu üretiminin meşakkatli olduğunu dile getirdi. Özel, "Şu an çapa yapıyoruz, tarladaki yabancı otları temizliyoruz. Bu yıl bölgemiz yağmuru az aldığından çörek otunun boyu da biraz kısa kaldı. Ben ilaç kullanmadan yana değilim, organik üretiyorum." diye konuştu.

Çörek otunun geçim kaynakları olduğunu ifade eden tarım işçisi Emine Göz ise köyündeki kadınlarla birlikte 15 yıldır çörek otu tarlasında çalıştıklarını söyledi.

"Önemli bir ihraç ürünü"

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da çörek otu üretiminin gün geçtikçe bölgede önem kazandığını söyledi.

Üretiminin yanında çörek otunun ticaretinin büyük bölümünün Bucak'tan yapıldığına işaret eden Uğur, kentte ayrıca çörek otunu işleyen ve yağını çıkaran işletme yatırımlarının bulunduğunu aktardı.

Uğur, çörek otunun bölgede önemli bir ihraç ürünü haline geldiğini vurgulayarak, "Bölgemizdeki üreticilerimizle ve bu ürünün ticaretini yapanlarla sürekli iletişim halindeyiz. Bu değerli ürünün Bucak'a daha fazla katma değer kazandırması için çalışıyoruz. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve yatırımcının önünü açmak için her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.

Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor
Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor
Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor
Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor
Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor
Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor
Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor
Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor
Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, England, Burdur, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Organik çörek otu dış pazarda rağbet görüyor - Son Dakika Ekonomi


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