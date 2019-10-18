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Burdur'un talihlisi merak konusu oldu

15 dakika önce

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyeyi kazanan Burdurlu talihli, kentte merak konusu oldu.

Burdur'un talihlisi merak konusu oldu, System.String[]

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyeyi kazanan Burdurlu talihli, kentte merak konusu oldu.


Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan Burdurlu kişi, henüz ortaya çıkmadı.

Üç haftadır devrettiği için 13 milyon 456 bin 349 lira kazanan talihlinin, kuponu, Bucak ilçesinde bir bayide oynadığı tespit edildi.

Söz konusu bayinin sahibi Mehmet İnal, yaptığı açıklamada, 2014'teki Sayısal Loto'da da büyük ikramiyenin kendi bayilerinden çıktığını söyledi.

Dün yapılan çekilişte de büyük ikramiyenin ilçelerine isabet ettiğini vurgulayan İnal, "Bucak'ta bugüne kadar Milli Piyango'dan kazanılan en yüksek rakam. İkramiye çıkan vatandaşımıza hayırlı olsun." dedi.

Aynı bayiden kupon yatıranlardan Murat Ünlü ise talihli kuponun Bucak'tan çıkmasına sevindiklerini ifade etti.

Süper Loto, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:18 Kaynak: AA
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