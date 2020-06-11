Burdur'un Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Burdur'un Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı
muhabirine bilgi verdi.
muhabirine bilgi verdi. Başkan Alagöz
, şunları söyledi:
"Mustafa Harmanda'ya 1 ay önce Park İşletmeleri Müdürlüğü görevini de ek görev olarak vermiştim. İşi bittikten sonra 4 arkadaşı yanına gelerek dolaşmayı teklif etmiş. Onların aracına binerek Beyköy yoluna doğru ilerlemişler. Mustafa'nın arkadaşlarının, Gölhisarlı birileriyle araç alım satımına bağlı husumetleri olmuş ve restleşmişler. Tabi bunlardan Mustafa'nın haberi yok. Bu şahıslar burada pusu kuruyor. Olay yerine geldiklerinde Mustafa'nın eşi telefonla kendisini arayarak 'Nerede kaldın' diye soruyor. Bu arada Mustafa telefonda konuşmak için araçtan çıkınca pusu kuran şahıslar kim olduğunu görmeden ateş açıyor. Vücuduna 25 kadar saçma isabet etmiş. Bunlardan biri kalbe çok yakın yerdeydi ve hayati tehlikesi mevcuttu. Şimdi ameliyathaneden gelen haberde saçmanın çıkarıldığı ve yaranın onarıldığı, hayati tehlikeyi atlattığı söylendi. Sağ gözüne isabet eden saçma nedeniyle gözünü kaybetme riski var. Ülkü Ocakları Başkanı'nın hiç alakasının olmadığı bir olayda başına böyle bir şeyin gelmesi hepimizi derinden üzdü."
- Isparta
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:05 Kaynak: DHA
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