BURDUR'UN TEK ARZUHALCİSİ - Son Dakika
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BURDUR'UN TEK ARZUHALCİSİ

16.05.2022 11:53

BURDUR'un tek arzuhalcisi Hüseyin İlhan (69), yaklaşık 20 yıldır vatandaşların resmi kurumlardaki işleri için dilekçelerini yazıyor.

BURDUR'un tek arzuhalcisi Hüseyin İlhan (69), yaklaşık 20 yıldır vatandaşların resmi kurumlardaki işleri için dilekçelerini yazıyor. Hüseyin İlhan, "Ben burada para kazanmaktan ziyade, vakit geçiriyorum. Burada mutlu oluyorum. Vatandaşın derdini dinliyor, onlara çare arıyor, çare buluyorum, yol gösteriyorum" dedi.

Burdur Merkez İlçe Nüfus müdürüyken 20 yıl önce emekli olan Hüseyin İlhan, Adliye Caddesi'ndeki iş yerinde arzuhalcilik yapmaya başladı. Mesleğe başladığı yıllarda kendisiyle birlikte iki arzuhalcinin bulunduğu Burdur'da İlhan şu anda tek arzuhalci olarak vatandaşların resmi kurumlardaki işleri için cüzi rakamlarla dilekçe yazmaya devam ediyor.

Arzuhalcinin vatandaşın halini arz etmesine aracı olduğunu söyleyen Hüseyin İlhan, "Valilik, emniyet, jandarma, boşanma, nafaka, icra gibi olaylarda vatandaş gelir, durumunu anlatır biz de dilekçelerini yazarız. Ben avukatlarla kendimi mukayese edemem onları eleştirmek haddim değil. Biz 10, 20, 30 liraya dilekçe yazdığımız için vatandaş mutlu oluyor. Avukata verecek parası olmadığı için bize geliyorlar" dedi.

'BURADA MUTLU OLUYORUM'

Sağlığı elverdiği müddetçe arzuhalciliğe devam edeceğini kaydeden 5 torun sahibi Hüseyin İlhan, "Ben burada para kazanmaktan ziyade, vakit geçiriyorum. Burada mutlu oluyorum. Vatandaşın derdini dinliyor, onlara çare arıyor, çare buluyorum, yol gösteriyorum. Sağlığım elverdiği müddetçe bu işi yapacağım" diye konuştu.

'MUTLUYUM, HUZURLUYUM'

1979 yılında Burdur Nüfus Müdürlüğü'ne memur olarak çalışmaya başladığını söyleyen İlhan, şunları söyledi:

"Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü kadrosu boştu. 1988 yılında açılan sınavı kazandım ve müdür olarak çalışmaya başladım. 2002'de bu görevimden emekli oldum. O günden bu güne kadar da arzuhalci olarak devam ediyorum. Mutluyum, huzurluyum. Burası bana huzur veriyor. Esnaf arkadaşlarım var. Gelen giden dostlarım oluyor."

İlk başladığı yıllarda dilekçeleri daktilo ile yazdığını kaydeden Hüseyni İlhan, "Hatalı dilekçe yazdığında yeniden yazmak zorunda kalıyorduk. Şimdi bilgisayarımla her türlü dilekçeyi yazıyorum" dedi.

BURDUR'UN TEK ARZUHALCİSİ
BURDUR'UN TEK ARZUHALCİSİ
BURDUR'UN TEK ARZUHALCİSİ
BURDUR'UN TEK ARZUHALCİSİ

YORUMLAR
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Hüseyin İlhan, Arzuhalci, Emekli, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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