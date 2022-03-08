BURDUR'UN TEK KADIN SAYFA SEKRETERİ - Son Dakika
Üye Girişi

BURDUR'UN TEK KADIN SAYFA SEKRETERİ

08.03.2022 12:00

BURDUR'da yerel bir gazetede çalışan ve kentin tek kadın sayfa sekreteri olan Şadiye Ünal (40), Kadınlara fırsat verildiğinde yapamayacağı iş yoktur dedi.

BURDUR'da yerel bir gazetede çalışan ve kentin tek kadın sayfa sekreteri olan Şadiye Ünal (40), Kadınlara fırsat verildiğinde yapamayacağı iş yoktur dedi.

Burdur'da yaşayan Şadiye Ünal, bir arkadaşı aracılığıyla başladığı basın sektöründe 19 yıldır sayfa sekreteri olarak çalışıyor. 1997 yılında Anadolu Kız Meslek Lisesi Hazır Giyim bölümünden mezun olan Ünal bir süre tekstil fabrikasında görev yaptı. Daha sonra bilgisayar kursuna giderek sertifika alan Ünal bir arkadaşı aracılığıyla 2003 yılında Burdur Gazetesi'nde çalışmaya başladı.

Ünal, 2003 yılında Burdur Gazetesi'nde çalışan arkadaşım vasıtasıyla göreve başladım. 2006 yılında Yeni Gün Gazetesi'ne geçtim. 19 yıldır sayfa sekreteri olarak çalışıyorum. Burdur'da sayfa sekreteri olarak çalışan tek kadın gazeteciyim. İşimi severek yapıyorum. Gazetecilik mesleği kadınlara, kadınların gelişimine, kariyerine çok uygun. Burdur'da da basın sektöründe kadınlara, gerek sahada muhabir gerek yayıncılık ve yöneticilik anlamında fırsatlar veriliyor. Bu şansı en iyi şekilde kullananlardan biriyim. Genç arkadaşlarımıza iletişim sektöründe fırsat verildiğinde yapamayacakları iş olmadığını düşünüyorum. Kadınlar istedikten sonra başaramayacağı iş yoktur. Yeter ki istesinler diye konuştu.

BURDUR'UN TEK KADIN SAYFA SEKRETERİ
BURDUR'UN TEK KADIN SAYFA SEKRETERİ
BURDUR'UN TEK KADIN SAYFA SEKRETERİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI Son dakika haberi! KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI Karabük'te kadın boksörler başarılarıyla gençlere örnek oluyor Karabük'te kadın boksörler başarılarıyla gençlere örnek oluyor

Hazır Giyim, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'UN TEK KADIN SAYFA SEKRETERİ - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:25:36. #1.13#
SON DAKİKA: BURDUR'UN TEK KADIN SAYFA SEKRETERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement