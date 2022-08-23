Burdur'da korku dolu anlar! Çıkan hortum, evinin önünde oturan adamı metrelerce havalandırarak savurdu - Son Dakika
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Burdur'da korku dolu anlar! Çıkan hortum, evinin önünde oturan adamı metrelerce havalandırarak savurdu

23.08.2022 13:55

Burdur'da Yeşilova ilçesinde çıkan hortum, bölgede büyük paniğe neden oldu. Evlerin çatılarını uçuran ve vatandaşların bahçelerine zarar veren hortum, evinin önünde oturan bir adamı da birkaç metre havalandırıp savurdu. Hortumun etkisiyle havalanan Oktay Özcan adlı vatandaş, "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" dedi.

Yeşilova'nın batı kısmında dün saat 18.30 sıralarında başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısındaki Kayadibi Mahallesi'ne ulaştı. Hortum, çobanlık yapan Zekeriya Kılınç'ın ağılının ve evinin çatısını uçurdu. Kılınç'ın komşusu Tuncer Şakar'ın 15 dönümlük ceviz bahçesine de zarar veren hortum, ardından Oktay Özcan'ın evinin çatısını uçurdu.

EVİNİN ÖNÜNDE ÖNÜNDE OTURAN ADAMI BİRKAÇ METRE HAVALANDIRDI

Hortum ayrıca evinin önünde oturan Özcan'ı da birkaç metre havalandırıp, savurdu. Özcan'ın yan komşusunun evine de zarar veren hortum, Salda Gölü'ne doğru ilerleyip, birkaç bağ evine zarar verdikten sonra yok oldu.

"BİR ANDA BENİ HAVALANDIRDI"

Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu, devletten yardım bekliyorum" dedi. Tuncer Çakar ise "Zararımız büyük ama sağlığımız yerinde, ona şükrediyoruz" diye konuştu. Oktay Özcan da "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.

"'DEKORLARIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ"

Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü. Hortum başlayınca görüntülemeye başladım. Bize doğru yaklaşınca ve etkisini hissedince büyük korku yaşadık. Sağlığımızın yerinde olmasına şükrediyoruz" dedi.

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Isparta ve Burdur'un mor bahçelerinde hasat telaşı Isparta ve Burdur'un mor bahçelerinde hasat telaşı
Kaynak: DHA

Yeşilova, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da korku dolu anlar! Çıkan hortum, evinin önünde oturan adamı metrelerce havalandırarak savurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da korku dolu anlar! Çıkan hortum, evinin önünde oturan adamı metrelerce havalandırarak savurdu - Son Dakika
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