YEŞİLOVA'DA EVLERİN ÇATISINI UÇURAN HORTUM

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen hortum, korkuya neden oldu. Evinin önünde oturan bir kişiyi birkaç metre havalandıran, evlerin çatısını uçuran hortum, büyük hasara neden oldu. Hortum anı, hem cep telefonu hem güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay dün saat 18.30 sıralarında, Yeşilova ilçesi Salda Gölü kıyısındaki Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilova'nın batı kısmından başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısına ulaştı. Hortum, çobanlık yapan Zekeriya Kılınç'ın ağılının ve evinin çatısını uçurdu. Daha sonra, Kılınç'ın komşusu Tuncer Şakar'ın 15 dönümlük ceviz bahçesine zarar veren hortum, ardından Oktay Özcan'ın oturduğu evin çatısını uçurdu. Hortum, evinin önünde oturan Özcan'ı da birkaç metre havalandırıp, savurdu. Daha sonra Özcan'ın yan taraftaki komşusuna ait fotoğraf çekim platosu olarak da kullanılan eve zarar veren hortum, Salda Gölü'ne doğru ilerleip, birkaç bağ evine de zarar verdikten sonra yok oldu.

'BİR ANDA BENİ HAVALANDIRDI'

Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu, devletten yardım bekliyorum" dedi. Tuncer Çakar, "Zararımız büyük ama sağlığımız yerinde, ona şükrediyoruz" dedi. Oktay Özcan ise "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" diye konuştu.

Hortum şokunu yaşayanlardan Hande Akdoğan, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev, hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız dekorların büyük bölümü zarar gördü. Hortum başlayınca görüntülemeye başladım. Bize doğru yaklaşınca ve etkisini hissedince büyük korku yaşadık. Sağlığımızın yerinde olmasına şükrediyoruz" dedi. (DHA)