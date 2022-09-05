Sağlık ekiplerince, Yeşilova Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan anne ve oğlu, buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Anne ile oğlu bir süre sonra gözden kaybolunca çevredekiler yetkililerden yardım istedi. Bölgede bir süre arama çalışması yapan cankurtaranlar, anne ile oğlunu kıyıya çıkardı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yeşilova, Ali Han, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.