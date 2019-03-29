Burdur Üniversiteli Gizem'in Öldüğü Kazada Şoföre, 15 Bin Lira Ceza

Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada şoföre, 15 bin lira cezaBurdur'da 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Altınsoy, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada şoföre, 15 bin lira ceza



Burdur'da 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Altınsoy, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Sanığın cezası, 15 bin 20 lira para cezasına çevrildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ramazan Altınsoy'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili Ramazan Altınsoy hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşması, Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Medine Gizem Çakal'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy katılmadı.



Mahkemede son sözleri sorulan baba Ömer Çakal, kızının, Burdur'a okumak için geldiğini belirterek, "Ehliyeti yetersiz sanığın, kullandığı kamyonla kızımı kasten öldürdüğünü düşünüyorum. Korna çalsaydı kızım şu anda hayattaydı. Ocağımızı söndürdüler. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu devirde böyle ölümler olmasın" dedi.



Anne Teslime Çakal da gözyaşlarını tutamayarak, "Gizem bizim ilk göz ağrımızdı. Bu adam göz göre göre kızımı öldürdü. Kızım tam hayallerine kavuşacakken, hayalleri karartıldı. Hayatımızı kararttılar. Onların da hayatı kararsın. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy'u 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın cezasını 2 yıl 1 aya indiren mahkeme, hapis cezasını günlüğü 20 liradan olmak üzere 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığın bu bedeli 24 eşit taksitte ödemesine ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına karar verdi.



'SANIK BİR GÜN BİLE CEZAEVİNDE YATMADI'



Duruşma sonrasında açıklama yapan Teslime Çakal, "Kızımı öldürdüler. Adam bir gün bile yatmadı. Ben kızımı gözümden sakınarak büyüttüm. 15 bin lira ceza verdiler. 15 bin lira kızımın gözyaşlarına değmez. Bu nasıl hak, nasıl hukuk" diye gözyaşı döktü.



Gözyaşlarını tutumayan Ömer Çakal da "Bu kızın adaleti 15 bin liramı. 15 bin lira ile mi adalet veriliyor? Kızımı öldürenler olaydan bir gün sonra işlerine güçlerine devam etti. Kızım kara toprağın altına girdi" diye konuştu.



KARANFİL BIRAKTILAR



Ömer ve Teslime Çakal çifti daha sonra kazanın meydana geldiği Halk Pazarı Caddesi'ne giderek kızının can verdiği yere karanfil bıraktı.

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