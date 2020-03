Burdur üniversiteliler idlib şehitleri için buluştu - Son Dakika

Üniversiteliler İdlib şehitleri için buluştu

BURDUR'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri İdlib'de şehit düşen askerler için yerleşkede bir araya geldi. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'nde toplanan öğrenciler hep bir ağızdan şehitlerin adını haykırdı.

MAKÜ'de eğitim gören öğrenciler İstiklal Yerleşkesi'nde bir araya gelerek İdlib şehitlerini anma etkinliği düzenledi. Dev Türk bayrağının etrafında toplanan öğrenciler hep bir ağızdan 'Vatan sana canım feda', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türk'üz Türkçüyüz Atatürkçüyüz', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Daha sonra öğrenciler adına basın açıklaması yapan İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ramazan Talha Yavuz, şöyle dedi:

"Bizler vatan, millet sevdalısı, Türk milliyetçisi üniversiteli gençleriz. Hepinizin malumu üzerine dün Elbab'da, Tel Abyad'da, Diyarbakır Sur'da, Mardin Nusaybin'de, Şırnak Cizre'de bugün ise İdlib'de Halep'te, Libya'da kısacası yurt içi ve yurt dışında vatanımızın birliği, milletimizin bütünlüğü, kutsal Turan topraklarının aydınlık geleceği için, Türk milletinin gözbebeği, gururumuz Türk Silahlı Kuvvetleri şehadete giderken gözünü kırpmadan, kahramanca, cansiperane bir mücadeleye girişmiş ve Yüce Allah'ın izniyle şimdiye kadar muvaffak olmuş, şimdiden sonra da Türk milletinin dualarıyla devletimizin ferasetiyle muvaffak olacaktır. Bugün siyaset arenasında 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenler, dün işgal altında Meclis-i Mebusan'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının çizdiği misak-ı milli haritasını yırtanlarla aynı saftadır. Bilinmelidir ki bugün İdlib'de savaşmazsak yarın Hatay'da Kilis'te ve diğer sınır vilayetlerimizde savaşılmak zorunda kalınacaktır. Bugün 'Libya'da ne işimiz var?' diyenler Doğu Akdeniz'in önemini anlayamamış kimselerdir. Bununla birlikte Libya'da olmazsak Kıbrıs'ın, Kıbrıs Türkü'nün geleceği tehlike altındadır. Özellikle belirtmek isterim ki bizim gönül coğrafyamız sadece Suriye ve Libya ile sınırlı değildir. Balkanlar Türk'ü özlemiştir, Kafkasya ve Çeçenistan Türk'ün nizamına hala hasrettir. Doğu Türkistan'ın yardım çığlıkları kulağımızda çınlamaktadır. Filistin'de siyonist terör devleti İsrail'in bombaları ile şehit olan çocuklar Türkiye'ye umut bağlamıştır. Kısacası saydığım bütün gönül coğrafyasında bulunduğumuz yerlerde konumumuzu daha da sağlamlaştırmalı, bulunmadığımız yerlere ise bir an önce el atmalıyız."

Etkinliğin sonunda tüm öğrenciler İdlib şehitlerinin adını tek tek okuyarak 'burada' diye haykırdı.